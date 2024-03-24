Çanakkale'de Yarın Fırtına Bekleniyor

Çanakkale'de yarın fırtınanın etkili olması beklendiği belirtilerek vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın saat 05.00'ten aynı gün Saat 23.00'a kadar Çanakkale il genelinde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur."