Çanakkale'de Yangın: 15 Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çan-Bayramiç kara yolunda, Muratlar köyü yakınlarındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çan ve Bayramiç orman işletme müdürlüklerine ait ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile Bayramiç Belediyesi itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında 15 dönüm tarım alanı zarar gördü.