Çanakkale'de Yangın: 15 Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü

Çanakkale'de Yangın: 15 Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çan-Bayramiç kara yolunda, Muratlar köyü yakınlarındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çan ve Bayramiç orman işletme müdürlüklerine ait ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile Bayramiç Belediyesi itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında 15 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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