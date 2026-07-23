Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları kapsamında, Çanakkale, Biga ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı skunk ve kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 12 şahsa yönelik 4 adreste arama yapıldı.

Aramalarda 908 gram esrar, 511 gram sentetik kannabinoid, 44 kök kenevir, 13 sentetik ecza, 8 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 115 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Evinde yok yok! Ünlü yönetmen ve kardeşiyle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Hava aracı turistlerin üzerine düştü

Turistlerin üzerine düştü! Dehşet anları kamerada
Okan Buruk'un da isteğiydi! Bruno Fernandes imzayı atıyor

Bruno Fernandes imzayı atıyor! Haftada 400 bin sterlin kazanacak
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı

Gurbetçi sürücü iki kardeşe dehşeti yaşattı

Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...