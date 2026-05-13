Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yasa dışı skunk ekimi ve ticareti yapılan adreste 3 bin 476 gram skunk maddesi ve çeşitli uyuşturucu aparatları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs'ta iklimlendirme sistemi kullanılarak yasa dışı skunk ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 3 bin 476 gram skunk maddesi, 5 kök skunk bitkisi, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütme aparatı, 5 uyuşturucu saklama kabı olarak kullanılan cam kavanoz ve iklimlendirme sistemi malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
