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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 149 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 149,36 gram taş kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de, 149,36 gram taş kokainin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyonda, şüpheli Ö.Y. başka birine ait araçta yakalandı.

Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 149,36 gram taş kokain ve 0,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

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