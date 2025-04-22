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Çanakkale'de Traktör Devrildi: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Traktör Devrildi: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 75 yaşındaki Kemal Yılmaz, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ahmetçelli köyü Ova mevkisinde bulunan elma bahçesine 17 TK 690 plakalı traktörüyle giden Kemal Yılmaz'dan (75) haber alamayan yakınları harekete geçti.

Bölgeye giden Yılmaz'ın yakınları, traktörün dere yatağına devrildiğini fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
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