Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri açıklanmayan 55 ARS 36 plakalı otomobil ile 32 E 0900 plakalı otomobil, merkeze bağlı Güzelyalı köyü girişinde bulunan kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ile Çanakkale ve Kepez belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
