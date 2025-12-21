Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lapseki- Çanakkale kara yolunda 35 APD 325 plakalı otomobil ile 17 LP 800 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan kişiler ekiplerce çıkarıldı.

Kazada otomobillerdeki 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Bir süreliğine kısmen trafiğe kapatılan kara yolu ise araçların çekiciler tarafından kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kimlik tespiti için yapılan incelemenin ardından ölenlerin 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal olduğu öğrenildi.

Yaralının da 17 LP 800 plakalı otomobildeki Mustafa Soysal olduğu bildirildi.