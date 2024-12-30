Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Erol Kaymak (56) idaresindeki 17 GC 978 plakalı otomobil, Yenice-Çan yolunda karşı yönden gelen Yılmaz Güney yönetimindeki 53 ABK 036 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Kaymak'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, otomobilin sürücüsü Erol Kaymak ile hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.
Kaymak, Çan Devlet Hastanesine, diğer yaralı da Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.