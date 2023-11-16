Çanakkale'de trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Serhat Çetin ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Çan'dan Çanakkale yönüne giden Bekir Boylu idaresindeki 17 GC 302 plakalı kamyona, ilçe jandarma komutanlığı karşısındaki Aşıklar rampasında aynı istikamete giden 17 HC 154 plakalı motosiklet sürücüsü Serhat Çetin arkadan çarptı.
Ağır yaralanan Çetin, olay yerine gelen ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel