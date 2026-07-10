Çanakkale'deki denetimlerinde 17 araç trafikten men edildi

Çanakkale'deki denetimlerde 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücü belgesi geri alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma Timleri tarafından sorumluluk sahalarındaki alanlarda emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması, trafik kazalarından kaynaklanan can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla alkol ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Ekiplerin 12 tim ve 24 personel ile 8 ayrı noktadaki huzur ve güven uygulamalarında 1220 araç ile 722 motosiklet sorgulandı, 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücü belgesi geri alındı.

Araç ve motosiklet sürücülerine emniyet kemeri ile kask ve koruyucu ekipman kullanmaları konusunda bilgi verildi.