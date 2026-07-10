Haberler

Çanakkale'deki denetimlerinde 17 araç trafikten men edildi

Çanakkale'deki denetimlerinde 17 araç trafikten men edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 17 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü belgesi geri alındı. 1220 araç ve 722 motosikletin sorgulandığı uygulamalarda sürücülere emniyet kemeri ve kask kullanımı konusunda bilgi verildi.

Çanakkale'deki denetimlerde 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücü belgesi geri alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma Timleri tarafından sorumluluk sahalarındaki alanlarda emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması, trafik kazalarından kaynaklanan can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla alkol ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Ekiplerin 12 tim ve 24 personel ile 8 ayrı noktadaki huzur ve güven uygulamalarında 1220 araç ile 722 motosiklet sorgulandı, 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücü belgesi geri alındı.

Araç ve motosiklet sürücülerine emniyet kemeri ile kask ve koruyucu ekipman kullanmaları konusunda bilgi verildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Havada kabus anları! Yolcu az daha uçağın dışına savruluyordu

Havada ölümle burun buruna! Yolcular tutmasa facia kaçınılmazdı
Londra’da Akılalmaz Olay: 35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!

35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
Van'da 333 kilogram skunk ele geçirildi

Jandarmadan nefes kesen operasyon: 333 kilogram skunk ele geçirildi
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz