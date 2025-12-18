Çanakkale'de tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, 2026-2028 dönemi Su Ürünleri ve Hayvansal Üretim Planları onaylandı. Vali Yardımcısı Polat Kara'nın başkanlık ettiği toplantıda, mevcut bağ ve bahçelerin yeniden tesis edilmesine yönelik başvurular da değerlendirildi.
Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretim planlaması toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Polat Kara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Çay, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ve kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, kentin tarımsal üretim planlaması kapsamında, 2026-2028 dönemi Su Ürünleri ve Hayvansal Üretim Planları, oy birliğiyle onaylandı.
Toplantıda ayrıca, Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği kapsamında mevcut bağ ve bahçelerin farklı bir ürünle tesis edilmesine yönelik başvurular değerlendirilerek karara bağlandı.