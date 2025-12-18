Çanakkale'de tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretim planlaması toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Polat Kara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Çay, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, kentin tarımsal üretim planlaması kapsamında, 2026-2028 dönemi Su Ürünleri ve Hayvansal Üretim Planları, oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda ayrıca, Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği kapsamında mevcut bağ ve bahçelerin farklı bir ürünle tesis edilmesine yönelik başvurular değerlendirilerek karara bağlandı.