Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Terzialan beldesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Terzialan beldesi Çakmak Çayır Mahallesi Kayalıdere mevkisindeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına yörede yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel