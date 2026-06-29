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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
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Çanakkale'nin Kızılkeçili köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'de merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına havadan 4 uçak, 3 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi. 1 saatlik müdahaleyle alevler, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de orman dışı alanda meydana gelen yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına aldık" denildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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