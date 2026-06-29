ÇANAKKALE'de tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı