Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ve orman ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında 7 dönüm ekili arazi ve 20 dönüm makilik alan zarar gördü.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Büyüktepe köyü Koyun Kuyusu mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Çan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle, 7 dönüm ekili arazi ile 20 dönüm makilik alan zarar gördü.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel