Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çamköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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