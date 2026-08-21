Çanakkale Lapseki'de Tarım Arazisinde Yangın

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lapseki ilçesi Umurbey beldesi yakınlarında tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı