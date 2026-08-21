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Çanakkale Lapseki'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale Lapseki'de Tarım Arazisinde Yangın
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Umurbey beldesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 14.00'te yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lapseki ilçesi Umurbey beldesi yakınlarında tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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