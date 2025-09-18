Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Akköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerin ekipleri de destek veriyor.
Kaynak: AA / Erol Güngördü - Güncel