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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar tarım arazisi ile 2 hektar örtü alanında zarar meydana geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Türkmenli köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gönderilen 78 personel, 8 arazöz ve 13 araçla karadan, 4 uçak ve 1 helikopterle havadan alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 hektar tarım arazisi ile 2 hektar örtü alanında zarar oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Bayramiç Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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