Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışıyor. Çanakkale Valisi, il merkezinin tehdit altında olmadığını açıkladı.
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadesini kullandı.