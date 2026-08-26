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Ayvacık'taki yangın kontrol altında

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KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyü yakınlarında tarım arazisi ve meralık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyü yakınlarında tarım arazisi ve meralık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ayvacık Dibekli köyü kırsalındaki yangın, ormana sirayet etmeden, ekiplerin etkili müdahalesi neticesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermeye devam edelim" dedi.

Haber: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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