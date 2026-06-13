Haberler

Çanakkale'de LNG tankerine çarpma: 2 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de LNG yüklü tankere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'de LNG yüklü tankere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Malkara- Çanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı

Dzekolu Bosna'nın galibiyet hayallerini Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

Çilemiz büyük! Bizim Çocuklar kötü anlamda zirvede
Yemen'in 'Örümcek Adam'ı volkan kraterinde can verdi

Ülkede "Örümcek Adam" diye tanınıyordu: Korkunç şekilde can verdi
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti