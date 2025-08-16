Çanakkale'de Tahliye Edilen Köy Sayısı 5'e Yükseldi

Çanakkale'de Tahliye Edilen Köy Sayısı 5'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin tedbir amacıyla tahliye edildiğini açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 köyün daha tedbir amacıyla boşaltıldığını duyurdu. Vali Toraman, "Eceabat Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye ediliyor" ifadesini kullandı. Böylece tahliye edilen köy sayısı 5'e yükseldi. Yangın söndürme çalışmaları da kara ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Acun Ilıcalı, Hull City'e Süper Lig'den bir transfer daha yaptı

Hull City'e Süper Lig'den bir yıldızı daha transfer etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.