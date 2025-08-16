Çanakkale'de Tahliye Edilen Köy Sayısı 5'e Yükseldi

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 köyün daha tedbir amacıyla boşaltıldığını duyurdu. Vali Toraman, "Eceabat Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye ediliyor" ifadesini kullandı. Böylece tahliye edilen köy sayısı 5'e yükseldi. Yangın söndürme çalışmaları da kara ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,