Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheliden 11'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 16-23 Şubat tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, 61 bin 92 kişi ile 35 bin 654 araç sorgusu gerçekleştirdi.

Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 47 şüpheliden 11'si de jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.