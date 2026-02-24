Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheliden 11'ini tutukladı. Jandarma Suç Araştırma Timleri, gerçekleştirilen uygulamalarda 61 bin 92 kişi ve 35 bin 654 aracı sorguladı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 16-23 Şubat tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, 61 bin 92 kişi ile 35 bin 654 araç sorgusu gerçekleştirdi.
Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 47 şüpheliden 11'si de jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Burak Akay