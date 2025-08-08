Çanakkale'de Şiddetli Yangın, Köyler Tahliye Edildi

Bayramiç ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tedbiren tahliye edildi, yangın nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yakınlardaki Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tedbiren tahliye edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Saçaklı köyüne ulaştı.

Yangın nedeniyle köydeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar ve yetkililer, köyde yangının devam ettiği evleri söndürmek için yoğun mücadele verdi.

Alevlerin civar köylere sıçramaması için de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının çevreye verdiği zarar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
