Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Küçükuyu-Ayvacık istikametinde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 17 AHG 909 plakalı otomobil, Troya Tüneli'nde alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Otomobil yangını nedeniyle tüneldeki araç geçişleri kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA