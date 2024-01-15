Çanakkale'de seyir halindeki beton mikseri alev aldı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halinde olan bir beton mikseri, bilinmeyen nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, seyir halindeyken alev alan beton mikseri kullanılamaz hale geldi.
Biga'dan Çan istikametine seyir halinde olan Tarık Dönmez idaresindeki 34 ZL 3635 plakalı beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri, beton mikserindeki alevleri söndürdü.
Araç, kullanılamaz hale geldi.