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Çanakkale'de Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Çanakkale'de, uygulamalar üzerinden sahte ilan vererek 'kapora' adı altında para aldıkları kişileri dolandıran 9 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, uygulamalar üzerinden sahte ilan vererek 'kapora' adı altında para aldıkları kişileri dolandıran 9 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ürünlerle ilgili sahte ilanlar üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'kapora' ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Çanakkale şehir merkezi ve Biga ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, 3 SİM kart, 1 SİM kart adaptörü ve 9 banka kartına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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