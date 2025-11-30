Çanakkale'de Sağanak Yağış Heyelana Neden Oldu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelana yol açarak Sazlı köyü sahil yolunu kapattı. İlçe ekipleri, kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için temizlik çalışması yaptı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan nedeniyle Sazlı köyü sahil yoluna aktı. Kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesinde, yağmur nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası; beraberinde getirdiği topraklarla beraber Sazlı köyü sahil yolunu ulaşıma kapattı. Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel