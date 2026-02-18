Haberler

Çanakkale'de taşan Menderes Çayı yakınındaki hayvan barınağında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Menderes Çayı yakınındaki hayvan barınağında mahsur kalan bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgedeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Menderes Çayı yakınlarındaki hayvan barınağında mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Bölgede 3 gündür aralıklarla süren sağanak nedeniyle Ezine ilçesindeki Menderes Çayı taştı. Taşan çay nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Güllüce köyü yolu üzerinde hayvan barınağı da yağıştan zarar gördü.

Barınakta bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şubesi'nde görevli kurbağa adamlar ile Ezine Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bota alınan Şahin Avcı, beraberindeki 2 kuzuyla kurtarıldı.

Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kentte etkili olan yoğun yağışlar neticesinde Ezine ilçesindeki Menderes Çayı'nın debisinin yükselmesiyle su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Taşkın sebebiyle Güllüce yolu mevkisindeki bir hayvan damında mahsur kaldığı tespit edilen vatandaşın, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz ve Liman Şubesi ekiplerince bot marifetiyle kurtarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kontrollerde bölgede herhangi bir hayvan zayiatının bulunmadığı anlaşılmış olup, şu an itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. İlgili ekiplerimiz tarafından bölgedeki durum yakından takip edilmekte ve gerekli kontroller titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA " / " + Burak Akay -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Komisyon raporu sonrası süreçte atılacak ilk adımı paylaştı: Şimdi...
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor