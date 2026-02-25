Haberler

Çanakkale'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak yağışların ardından yolun bir bölümü çökmüş, belediye ekipleri onarım çalışmaları başlatmıştır.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle yolun bir bölümü çöktü; onarım çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesinde son günlerde sağanak etkili oldu. Hamdibey Mahallesi'nde biriken suyun etkisiyle yolun bir bölümünde çökme oluştu. Çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur oluşurken, ihbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemi alınırken, çöken alan şerit ve bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Çöken alanda onarım çalışması başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
