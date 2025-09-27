Çanakkale'de Preveze Deniz Zaferi Töreni Düzenlendi
Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Nara Kalesi'nde gerçekleştirilen törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve klip gösterimi yapıldı. Törene Çanakkale Valisi ve askeri yetkililer katıldı.
Nara Kalesi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve sunumun ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tanıtıldığı klip izlendi.
Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet ÖZeren, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile protokol mensupları katıldı.
Tören, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konseriyle sona erdi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel