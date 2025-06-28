Çanakkale'de Özel Güvenlik Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Çanakkale'de Özel Güvenlik Haftası Etkinliklerle Kutlandı
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Çanakkale'de düzenlenen Özel Güvenlik Haftası etkinlikleri, kentteki özel güvenlik görevlileri ile emniyet teşkilatını bir araya getirdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, özel güvenlik personelinin önemine vurgu yaptı.

Çanakkale'de Özel Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hafta etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli kurum, kuruluş ve dairelerde görev yapan özel güvenlik görevlileri emniyet teşkilatıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Özel Güvenlik Görevlisi Çiğdem Tan, 16 yıldır görev başında olduğunu belirterek, "Böyle bir programa ilk kez davet edildik. Başta Sayın Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çanakkale'nin huzuruna katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olarak sahada 7/24 görev yaparken, 1500'e yakın özel güvenlik personeliyle çalıştıklarını ifade etti.

Özel güvenlik personellerinin emniyet teşkilatının en büyük destekçilerinden biri olduğunu anlatan Kurt, "Bizim mahalle mahalle, kurum kurum gözümüz kulağımız sizlersiniz." şeklinde konuştu.

Program KAAN Uygulaması üzerinden etkin şekilde ihbarda bulunan 11 özel güvenlik görevlisine teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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