Çanakkale'de otomobil alev aldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Kepez beldesinde bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Olay yerinde patlamalar meydana gelirken, itfaiye yangına müdahale etti. Yaralanan olmadı.

ÇANAKKALE'de, otomobil alev alıp yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi. Bölgede 1 otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yanan otomobilde patlamalar da oldu. İtfaiyecilerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
