Çanakkale'de otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ezine ilçesinden Bayramiç yönüne seyir halindeki B.U. (22) idaresindeki 16 ZC 133 plakalı otomobil, Türkmenli köyü yakınlarında, G.N'nin (33) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki M.M. (32) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Ezine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel