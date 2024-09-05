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Çanakkale'de Otomobil Kanala Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Bayramiç'ten Ezine'ye giden Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil, yolun sağındaki sulama kanalına devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Alacaoğlu ile annesi Gülten Yalçıntepe (60) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bayramiç Otomobil trafik Güncel Kaza

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