Haberler

Şoförünün ani fren yaptığı otobüs, yayaya çarptı; toplam 8 yaralı

Şoförünün ani fren yaptığı otobüs, yayaya çarptı; toplam 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de bir otobüs, yaya geçidinden geçen bir yayaya çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇANAKKALE'de yaya geçidinden geçen bir yayayı son anda fark eden otobüs şoförünün ani fren yapması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Durağa yanaştığı sırada yaya geçidinden geçen bir yayayı son anda fark eden şoför, ani fren yaptı. Frene rağmen 17 H 0103 plakalı özel halk otobüsü, yayaya çarptı. Kazada yaya ile otobüs içinde savrulan 7 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı