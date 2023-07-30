Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı yoğun müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm orman zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı yoğun müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kilitbahir köyünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Ağadere Şehitliği mevkisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 5 helikopter, 5 treyler, 4 belediye itfaiyesi ve toplamda 250 personel bölgeye sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm orman zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.