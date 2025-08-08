Çanakkale'de Orman Yangını: İtfaiye Aracı Yandı, Alevler Hastaneye Yaklaştı

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyü yakınlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler, bir siteye ve hastaneye kadar ulaştı, site sakinleri tahliye edildi. Çanakkale Valisi, il merkezinin tehdit altında olmadığını açıkladı.

1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (2)

İTFAİYE ARACI YANDI; ALEVLER YERLEŞİM YERİ VE HASTANEYE YAKLAŞTI

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki bozuk orman alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki bir siteye erlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Sitede yaşayanlar tahliye edildi. Bir itfaiye aracı alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" dedi.

