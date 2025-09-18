Haberler

Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

Ezine ilçesinde Akköy köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

