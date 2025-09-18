Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - Erol GÜNGÖRDÜ / ÇANAKKALE,