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Çanakkale Ezine'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Ezine'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 3 saatlik müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ezine ilçesinin Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 3 saatlik müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Erol GÜNGÖRDÜ / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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