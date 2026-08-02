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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını
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'YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN DURUM BULUNMAMAKTADIR’Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyü yakınlarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

'YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN DURUM BULUNMAMAKTADIR'

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyü yakınlarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada yerleşim yerlerin tehdit eden bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. Açıklamada, "İlimiz Bayramiç ilçesi Hacıbekirler Köyü mevkisinde 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 15.56 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam etmektedir. Yangına, 9 uçak ve 8 helikopter ile havadan; 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN- Fatih DALDAL/ BAYRAMIÇ(Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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