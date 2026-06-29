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Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Çanakkale merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasında orman dışı alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Köy sakinleri de tankerlerle destek verdi.

Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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