Haberler

Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi

Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen açık hava okçuluk il seçmesi yarışmasında sporcular kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenler, Türkiye Şampiyonası'nda Çanakkale'yi temsil etme hakkı kazandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi.

Gelibolu Okçuluk Tesisleri'nde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile ile 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında düzenlenen açık hava okçuluk il seçmesi yarışması ilgi gördü.

Müsabakalarda büyük ve genç erkeler ile büyük ve genç kadınlar kategorilerinde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporcular Antalya'da 11-15 Mart'tayapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Çanakkale'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt