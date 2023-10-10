Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayında, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, küçük yaştaki bir çocuk ise serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe merkezinden 3 gün önce 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçerek şüphelileri takibe aldı.

İlçe merkezinde F.O. ve B.K.A. ile küçük yaştaki bir çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.O. ve B.K.A, tutuklandı, küçük yaştaki çocuk ise serbest bırakıldı.