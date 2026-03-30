Çanakkale'de refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, refüjdeki bir ağaca çarparak kaza yaptı. Sürücü ve oğlu yaralandı, hayati tehlikeleri yok.
Ayvacık-Ezine kara yolunda ilerleyen Bayram Yoldaş idaresindeki 17 AGM 015 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bahçeli köyü sapağında refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki oğlu Ramazan Yoldaş, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekibince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş