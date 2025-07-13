Çanakkale'de Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı. İçinde bir kişi bulunan tekne, güvenli bir şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı.
Umurbey Feneri önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, içerisinde 1 kişinin bulunduğu tekneyi yedekleyerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırdı.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel