Çanakkale'de Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale'de Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı. İçinde bir kişi bulunan tekne, güvenli bir şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı.

Umurbey Feneri önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, içerisinde 1 kişinin bulunduğu tekneyi yedekleyerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırdı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
Trump'tan AB ve Meksika'ya yüzde 30 tarife kararı

Trump'tan yeni tarife kararı! Tehdit etmekten de geri durmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı: Anne ölmek istemiyorum

Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.