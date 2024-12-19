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Çanakkale'de Mahalle Muhtarı Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Mahalle Muhtarı Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Osmanefendi Mahallesi Muhtarı Halil Keskiner (65), akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Keskiner, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi geçiren mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

Osmanefendi Mahallesi Muhtarı Halil Keskiner (65), akşam saatlerinde fenalaştı.

Sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskiner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muhtar Halil Keskiner'in cenazesi yarın cuma namazı sonrası Osmanefendi Mahallesi'ndeki Muhammed Camisi'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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