Çanakkale'de fırtına balkon duvarını yıktı, ağaçları devirdi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde lodos fırtınası nedeniyle deniz karaya çıktı. Sahil kesimlerinde su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

DALGALAR, DENİZLE KARAYI BİRLEŞTİRDİ

Çanakkale'de lodos fırtınası etkili oluyor. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde lodos fırtınası denizde yüksek dalgalar oluşurken, deniz karayla birleşti. Beldede sahil kesimi sular altında kaldı. Mıhlı ve Sahil mahallelerinde birçok evi su bastı. Sahil şeridinde ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Ayrıca bir tekne denizden dalgalarla karaya kadar çıktı.

SAHİL KENARINDAKİ KARAVANLAR SULAR ALTINDA KALDI

Ezine ilçesi Geyikli beldesi Odunluk İskelesi'nde ise kuvvetli fırtına nedeniyle deniz kara ile birleşti. Bölgede park halindeki karavanlarda sular altında kaldı.

Haber - Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK - Erol GÜNGÖRDÜ / EZİNE, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
